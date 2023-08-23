بالأسماء.. حركة تنقلات لعدد من رؤساء المراكز والوحدات المحلية بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 6831 لسنة 2023، بانهاء تكليف عاطف صالح عبده محمد – من العاملين بالدرجة الاولى التخصصية – التنمية الإدارية – برئاسة مركز ومدينة فاقوس من العمل بوظيفته الحالية رئيس مركز ومدينة أولاد صقر وعودته لجهة عمله الأصلية على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

كما قرر المحافظ إعادة تنظيم العمل بين كلا من: - محمد عبد المنعم رمضان أحمد – رئيس مدينة منشأة أبو عمر للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة الحسينية اعتبارا من 28 /8 /2023.

· محمد السواح عبد الله أحمد – رئيس مدينة صان الحجر القبلية للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة أولاد صقر.

· عمرو مصطفى محمد فتحى – نائب رئيس مدينة القنايات للقيام بأعمال رئيس مدينة صان الحجر القبلية.

· معاذ محمد ناصف عبد العزيز – نائب رئيس حى ثان الزقازيق للقيام بأعمال رئيس مدينة منشأة أبو عمر.

وللإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين، أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 6832 لسنة 2023 بإنهاء تكليف كلا من:

· السيد عبد الله سليم عبد الله - نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق للعمل بوظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية برئاسة مدينة القنايات.

· السيد أحمد غنيم سليم - نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق للعمل بوظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية برئاسة مركز ومدينة ههيا.

· رفعت عبد الغنى الداودى – نائب رئيس مركز ومدينة أولاد صقر للعمل بوظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية برئاسة مركز ومدينة كفر صقر.

· فتحى محمد إبراهيم صقر – رئيس الوحدة المحلية القروية ببيشة قايد للعمل بوظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق.

كما قرر محافظ الشرقية تكليف كلا من...

· أحمد إبراهيم زكى – رئيس الوحدة المحلية القروية ببردين – للقيام بتسيير اعمال نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

· محمد أبو هاشم إبراهيم – رئيس الوحدة المحلية القروية بشوبك بسطه للقيام بتسيير اعمال نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

· حنان إبراهيم احمد بخيت – سكرتير الوحدة المحلية القروية بالزنكلون للقيام بتسيير اعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بالزنكلون.

· عبد الهادى محمد عيد - رئيس الوحدة المحلية القروية بالزنكلون للقيام بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية ببيشة قايد.

أوضح محافظ الشرقية أن القرارات جاءت بعد متابعه دقيقه لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية وإعادة تنظيم العمل بينهم، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإدارى وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما حرص محافظ الشرقية على عقد اجتماع مع رؤساء مراكز ومدن الحسينية وأولاد صقر وصان الحجر القبلية ومنشأه أبو عمر ونائبى رئيس مركز الزقازيق الجدد، فى حضور المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وذلك للتأكيد على ضرورة الإهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولاً بأول لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين، وكذلك التواجد الدائم بالشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها وتذليل كافة العقبات امام الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء منها طبقاً للجدول الزمنى المحدد وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.