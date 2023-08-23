زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب إقليم سنتياجو ديل إيسترو فى الأرجنتين

قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألمانى (جي.إف.زي) إن زلزالاً قوته 5.8 درجة هز إقليم سانتياجو ديل إستيرو بالأرجنتين، الأربعاء، بحسب "رويترز".
وأضاف المركز أن مركز الزلزال كان على عمق 575 كيلومتراً.
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب إقليم سنتياجو ديل إيسترو فى الأرجنتينالأربعاء، 23 أغسطس 2023 06:03 م
ريختر
وكالات
قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألمانى (جي.إف.زي) إن زلزالاً قوته 5.8 درجة هز إقليم سانتياجو ديل إستيرو بالأرجنتين، الأربعاء، بحسب "رويترز".
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قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألمانى (جي.إف.زي) إن زلزالاً قوته 5.8 درجة هز إقليم سانتياجو ديل إستيرو بالأرجنتين، الأربعاء، بحسب "رويترز".
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