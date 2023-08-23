زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب إقليم سنتياجو ديل إيسترو فى الأرجنتين

وكالات

قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألمانى (جي.إف.زي) إن زلزالاً قوته 5.8 درجة هز إقليم سانتياجو ديل إستيرو بالأرجنتين، الأربعاء، بحسب "رويترز".



وأضاف المركز أن مركز الزلزال كان على عمق 575 كيلومتراً.