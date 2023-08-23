خد بالك.. استهلاك الألبان يؤثر على حالتك المزاجية

كتبت ميرفت رشاد

يؤثر الطعام بشكل مباشر على حالتك المزاجية، وليس دائمًا نحو الأفضل مثلما يحدث عندما تتناول قطعة من الشوكولاتة الداكنة أو تفاحة طازجة، يمكن لبعض الأطعمة أيضًا أن تجعلنا متوترين وقلقين، تعد منتجات الألبان واحدة من الأطعمة الأكثر شيوعًا والتي تسبب مشاكل تتعلق بالمزاج ، وإليك الأسباب ، وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet".

ارتبط بروتين الكازين الموجود في منتجات الألبان بالعدوانية والاكتئاب وحتى الغضب، حيث يستغرق الكازين وقتا طويلا للهضم، وهو ما يعرف به عادة إنه أحد الأسباب التي تجعل الكثير من الناس يأكلون الجبن القريش أو يستخدمون بروتين الكازين – لإبقائهم ممتلئين لفترة طويلة.

يأخذ الكازين الكثير من العمل للجسم، وفي هذه العملية تتأثر أجزاء أخرى من الجسم، مثل الدماغ ، يعد السكر والأطعمة المصنعة والكائنات المعدلة وراثيًا، إلى جانب الجلوتين، من الأطعمة الأخرى المرتبطة عادةً بمشاكل المزاج لدى العديد من الأفراد، إذا كان مزاجك يعاني وكنت تستهلك منتجات الألبان، فقد تكون هذه علامة على أن الوقت قد حان للتخلي عن منتجات الألبان إلى الأبد إليكم السبب:

منتجات الألبان (والجلوتين) هما من أكثر الأطعمة إشكالية المرتبطة بالمزاج والاستهلاك بشكل مباشر، يتعلق الأمر بالمستقبلات الموجودة في الأمعاء والدماغ التي تتفاعل مع الكازين وتنتج أجسامًا مضادة كرد فعل، وهذا يخلق أعراضًا يمكن أن تحاكي الاضطراب ثنائي القطب وتسبب الفوضى في الجسم.

ووجد الباحثون في جامعة كاليفورنيا أيضًا أن استهلاك منتجات الألبان غيّر طريقة عمل الدماغ، أفاد الباحثون أن القناة الهضمية ترسل رسائل إلى الدماغ أثناء عملية الهضم مما يؤدي إلى ضعف وظائف الناقل العصبي في الدماغ.

وحتى الاضطرابات الأكثر خطورة مثل مرض التوحد تم ربطها بشكل مباشر باستهلاك الألبان، يعد النظام الغذائي الخالي من منتجات الألبان من أبرز الأشياء الموصى بها أيضًا، وفقا للدراسات .





فماذا يعني ذلك بالنسبة لك؟



من السهل إصلاح العلاقة بين الأمعاء والدماغ إذا كنت تعتقد أن منتجات الألبان قد تسبب مشكلة لحالتك المزاجية، هناك دراسات تظهر أن ما نأكله يمكن أن يغير تكوين ومنتجات نباتات الأمعاء - على وجه الخصوص، أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالخضراوات والألياف لديهم تركيبة مختلفة من الكائنات الحية الدقيقة، أو بيئة الأمعاء، مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون الطعام والذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون والكربوهيدرات .

النظام الغذائى



املأ نظامك الغذائي بنظام غذائي كامل ، مليء بالألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي من شأنها تحسين مزاجك، قد تواجه أيضًا كميات أكبر من الطاقة، ومزاجًا أكثر سعادة، وربما فوائد صحية أخرى أيضًا .