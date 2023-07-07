يوم الشيكولاتة العالمى.. كيف يؤثر تناولها على الحالة المزاجية والمخ؟

كتبت إيناس البنا

بالإضافة إلى مذاقها الذى لا يقاوم، فقد ثبت أن الشيكولاتة تقدم مجموعة من المزايا، حيث ترتبط الشيكولاتة، خاصة الداكنة التى تحتوى على نسبة عالية من الكاكاو، بالعديد من الفوائد الصحية.

حبوب الكاكاو

تشير الأبحاث وفقا لموقع thehealthsite إلى أن مركبات الفلافونويد الموجودة فى الكاكاو هى مضادات أكسدة قوية، وتقلل الالتهاب وتحسن صحة القلب.

وأظهرت هذه المركبات إمكانية خفض ضغط الدم وتعزيز تدفق الدم الصحى، وبالتالى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فيمكنك الاستمتاع بالنكهات الغنية والمركزة مع دعم صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق اختيار الشيكولاتة الداكنة عالية الجودة.

وتشير الدراسات إلى أن الشيكولاتة قد تؤثر أيضًا بشكل إيجابى على الحالة المزاجية ووظائف المخ، وتطلق هرمونات الشعور بالسعادة، والتي يمكن أن تسهم في السعادة والاسترخاء، بالإضافة إلى ذلك تم ربط وجود الفلافونول فى الشيكولاتة بتحسين الوظيفة الإدراكية، بما فى ذلك تحسين الذاكرة ومدى الانتباه.

نسبة عالية من الكاكاو

الشيكولاتة قد تعزز الحالة المزاجية والوظيفة الإدراكية بسبب محتواها من مركبات مثل الفلافونويد والكافيين.

كاكاو ومكونات طبيعية

ويرتبط هذا الاتجاه أيضًا بإنتاج الشيكولاتة، لكي يكون هناك طلب بين العملاء، فإن كل قطعة شيكولاتة تتكون من كاكاو ومكونات طبيعية مثل الفاكهة (المجففة أو اللب) والمكسرات.

خصائص الشيكولاتة المفيدة

على مر العصور تم الاعتزاز بالشيكولاتة ليس فقط لمذاقها اللذيذ، لكن أيضًا لتأثيرها الإيجابي على صحتنا، من العصور القديمة إلى الوقت الحاضر، تركت هذه الحلوى اللذيذة انطباعًا دائمًا، وأظهرت لنا كيف يمكن أن يسير الذوق والنكهة والشعور بالرفاهية جنبًا إلى جنب.