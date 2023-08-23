تحصين 103 آلاف رأس ماشية فى بنى سويف ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

بنى سويف هانى فتحى

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتى تنفذها مديرية الطب البيطرى ببنى سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

وتضمن التقرير اليومى، الذى تعده مديرية الطب البيطرى، الإشارة إلى أن إجمالى الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى 103 آلاف و88 رأسا، منها: 91 ألف و686 من الأبقار، و10 آلاف و444 من الجاموس، و958 من الأغنام والماعز، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة منتصف يوليو الماضى، وحتى 20 أغسطس الجارى، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن مديرية الطب البيطرى ببنى سويف، بقيادة "دكتور أحمد الجبالي" قد أتمت استعداداتها لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية،والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.