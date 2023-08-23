وزارة الاتصالات تطلق مبادرة براعم مصر الرقمية لصقل مهارات طلاب المدارس

كتبت هبة السيد

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "مبادرة براعم مصر الرقمية" وهي منحة مجانية تستهدف صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات لطلاب المدارس، من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويأتي إطلاق المبادرة في إطار حرص وزارة الاتصالات على إعداد جيل متميز من النشء القادر على استشراف آفاق جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر في مواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.

وتستهدف المبادرة الطلاب من سن 9 إلى 11 عامًا بالمدارس الحكومية والخاصة والتجريبية والأزهرية والدولية في جميع محافظات الجمهورية.

وتأتي المبادرة ضمن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية، التي يتم تنفيذها وفق نهج هرمي متعدد المستويات، وتتكامل المبادرة مع باقي المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتزويد الشباب والنشء بكافة أدوات تكنولوجيا المعلومات لمواكبة متطلبات العصر الرقمى.

وعلى الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمبادرة استيفاء عددًا من الشروط، وهي أن يكون الطالب أو الطالبة مصري الجنسية، يتراوح عمره من 9 إلى 11 عامًا، ملتحق بأحد الصفوف الدراسية في المرحلة الابتدائية من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي، ومُقيد بإحدى المدارس داخل جمهورية مصر العربية (حكومية أو خاصة أو أزهرية أو تجريبية أو دولية)، وأن يكون لديه حساب مدرسي موحد تابع لوزارة التربية والتعليم (ما عدا طلاب المدراس الأزهرية).

وعلى الطلاب المقبولين تقديم مجموعة من المستندات، هي شهادة ميلاد مميكنة، وبيان نجاح للعام الدراسي 2022/2023 مختوم ومعتمد من المدرسة أو الإدارة التعليمية، وخطاب قيد بالمدرسة لإثبات قيد التلميذ في العام الدراسي المنتهي أو الجديد، مختوم ومعتمد من المدرسة وموجه لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - مبادرة براعم مصر الرقمية، ونسخة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر (وجهين)، والإقرار والتعهد الذي سيتم تحميله من الموقع عند فتح باب التسجيل، مُوقع من ولي الأمر ومتضمن صورة شخصية ملونة للتلميذ بخلفية بيضاء مقاس 4x6.