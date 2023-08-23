وأوضح المتحدث باسم الجيش الباكستانى - حسبما نقلت صحيفة دون الباكستانية اليوم الأربعاء، أن مهمة الإنقاذ كانت معقدة وصعبة واستغرقت حوالي 14 ساعة، مشيرا إلى أنه تم إرسال أربع مروحيات إلى موقع عملية الإنقاذ الذي يبعد حوالي 120 ميلا شمال العاصمة (إسلام آباد) فيما تعاونت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث مع الجيش الباكستاني لإنقاذ الركاب، وهم ستة طلاب واثنين من السكان المحليين وكانوا في طريقهم إلى المدرسة.

وأضاف أن التلفريك ظل معلقا وسط واد عميق محاط بجبال شاهقة وسطح صخري بجانب نهر جانجري لساعات، موضحا أن السكان المحليين يستخدمونه للنقل عبر الأنهار، حيث لا توجد طرق أو جسور في المنطقة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تمكنت من إنقاذ العالقين وسط طقس قاس وبعد محاولات متعددة قبل وقت قصير من غروب الشمس، كجزء من عملية شهدت استخدام أربع طائرات هليكوبتر.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت، أنور الحق كاكار، بجهود فريق الإنقاذ: قائلا "أشعر بالارتياح بعد إنقاذ الركاب بنجاح وأمان، عمل جماعي رائع من قبل الجيش وإدارات الإنقاذ وإدارة المنطقة وكذلك السكان المحليين".

جدير بالذكر أن الكثير من الأطفال الذين يعيشون في مناطق جبلية ونائية في إقليم "خيبر باختونخوا" يعتمدون على العربات المعلقة كوسيلة مواصلات لنقلهم من وإلى المدارس.