8 أشخاص من بينهم 6 أطفال عالقون بتلفريك فى باكستان وفشل مهمة أولى لإنقاذهم

أحمد علوى

علق 8 أشخاص من بينهم 6 أطفال داخل عربة تلفريك، الثلاثاء، فى منطقة جبلية نائية شمال غربى باكستان، حسبما أفادت مصادر رسمية، بينما أعاقت الرياح العاتية مهمة الإنقاذ بطائرة هليكوبتر.

ووفقا لشبكة سكاى نيوز، فقد كان الأطفال يستخدمون التلفريك للوصول إلى المدرسة، عندما علق على ارتفاع نحو 365 مترا نتيجة انقطاع واحد من زوج من الكابلات يعملان على رفع التلفريك.

و قال عبد الباسط خان المسؤول البارز فى خدمات الطوارئ بإقليم خيبر بختونخوا، إن "التلفريك معلق بكابل. علق وفى داخله ما لا يقل عن 8 ركاب معظمهم من التلاميذ".

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث فى بيان، أن 6 أطفال وشخصين بالغين عالقون فى مقصورة التلفريك، مشيرة إلى أن الجيش أصدر أمرا بإنقاذهم.

وقال سيد حماد حيدر، وهو مسؤول بارز آخر فى الإقليم: "طلبنا من الحكومة الإقليمية تزويدنا بمروحية لأن عملية الإنقاذ غير ممكنة من دونها".

لكن حتى مع إرسال هليكوبتر إلى المكان تبدو المهمة صعبة.