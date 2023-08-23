اليونان تبدأ تحقيقات مزدوجة لكشف الأسباب بعد وفاة 18 مهاجرا فى حرائق الغابات

أصدرت المدعية العامة للمحكمة العليا فى اليونان، جورجيا أديلينى، أمرًا ببدء تحقيق أولى مزدوج من قبل المدعى العام للمحكمة الابتدائية فى ألكسندروبولى، فى حرائق الغابات المستمرة، والتى تسبب آخرها فى وفاة 18 مهاجرا.

ودعا المسؤول القضائى الكبير إلى إجراء تحقيق فى أسباب الحريق الكارثى فى منطقة إيفروس شمال شرق البلاد، بالإضافة إلى إجراء تحقيق شامل فى حوادث العنف العنصرى المزعومة ضد المهاجرين التى ظهرت بعد وفاة 18 شخصًا.

ويهدف المدعى العام فى المحكمة العليا على وجه التحديد إلى التحقيق فى بعض الجرائم، بما فى ذلك تشكيل وعضوية وقيادة منظمة إجرامية محتملة يعتقد أنها مرتبطة بقضايا الحرق العمد.

وفيما يتعلق بالمهاجرين، فيؤكد المدعى العام على الحاجة إلى إجراء تحقيق شامل فى جرائم مثل العنف والتعريض للخطر والاختطاف.

أفادت مصادر فى فرق الإطفاء اليونانية، اليوم، الثلاثاء، بمصرع 18 شخصا يشتبه بأنهم مهاجرون فى حرائق غابات اليونان الواقعة شمال البلاد، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

اندلعت النيران فى الغابات باتجاه مدينة ساحلية فى شمال شرق اليونان خلال الليل، مما دفع السلطات إلى إخلاء ثمانى قرى أخرى ومستشفى بالمدينة بينما كافح رجال الإطفاء عشرات حرائق الغابات الأخرى فى جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء.

وأعاقت الرياح العاتية ودرجات الحرارة المرتفعة فى الصيف، جهود مئات من رجال الإطفاء مدعومين بعشرات من طائرات إسقاط المياه أثناء مواجهتهم لحرائق الغابات التى اندلعت فى جميع أنحاء اليونان.

وتم إدراج مستوى خطر الحرائق فى العديد من المناطق، بما فى ذلك منطقة أثينا الأوسع، على أنه "شديد" لليوم الثانى يوم الثلاثاء، ومنعت السلطات وصول الجمهور إلى الجبال والغابات فى تلك المناطق حتى صباح الغد الأربعاء على الأقل وأمرت بدوريات عسكرية.