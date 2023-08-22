64 حريقا جديدا فى 24 ساعة.. اتساع رقعة حرائق الغابات فى اليونان.. فيديو

وكالات

اتسعت رقعة حرائق الغابات في اليونان حيث اندلع 63 حريقا جديدا في أنحاء اليونان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

مشاهد مروعة من حرائق الغابات من اليونان 🔥🇬🇷 pic.twitter.com/GCEcfrOeKv — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@russiaArb4) August 22, 2023

وحسب موقع روسيا اليوم، قال ممثل خدمة الإطفاء يانيس أرتوبيوس، أنه على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تسجيل 63 حريقا في الغابات، وسط جهود عمليات الإطفاء لإخمادها في ظل الظروف المناخية القاسية للغاية.

ولفت إلى أنه منذ 19 أغسطس، لم تتمكن فرق الإنقاذ من إخماد حريق قوي اندلع في ضواحي الكسندروبوليس في شمال شرق البلاد، حيث تم إخلاء 13 منطقة في تلك البقعة.

ومساء أمس، بدأت عمليات إخلاء في مستشفى ألكساندروبوليس حيث اندلعت حرائق قوية في منطقتي كافالا ورودوبي في شمال شرق اليونان، وفي المنطقة الوسطى من بيوتيا، وكذلك في جزيرة إيبويا وفي منطقة آخايا في جزيرة بيلوبونيز.