الطوارئ اليونانية: العثور على 18 جثة مع انتشار الحرائق شمال البلاد

كتب سمير حسنى

أفادت مصادر في فرق الإطفاء اليونانية، اليوم، الثلاثاء، بمصرع 18 شخصا يشتبه بأنهم مهاجرون في حرائق غابات اليونان الواقعة شمال البلاد، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

اندلعت النيران في الغابات باتجاه مدينة ساحلية في شمال شرق اليونان خلال الليل، مما دفع السلطات إلى إخلاء ثماني قرى أخرى ومستشفى بالمدينة بينما كافح رجال الإطفاء عشرات حرائق الغابات الأخرى في جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء.

وأعاقت الرياح العاتية ودرجات الحرارة المرتفعة فى الصيف، جهود مئات من رجال الإطفاء مدعومين بعشرات من طائرات إسقاط المياه أثناء مواجهتهم لحرائق الغابات التي اندلعت في جميع أنحاء اليونان.

وتم إدراج مستوى خطر الحرائق في العديد من المناطق، بما في ذلك منطقة أثينا الأوسع، على أنه "شديد" لليوم الثاني يوم الثلاثاء، ومنعت السلطات وصول الجمهور إلى الجبال والغابات في تلك المناطق حتى صباح الغد الأربعاء على الأقل وأمرت بدوريات عسكرية.

وتم نقل حوالي 65 من بين أكثر من 100 مريض في مستشفى ألكسندروبوليس في شمال شرق اليونان إلى عبارة راسية في ميناء المدينة مع دخول أكبر حريق غابات في البلاد حاليًا وخرج عن السيطرة يومه الرابع، وتم نقل آخرين إلى مستشفيات أخرى في شمال اليونان.

وأدت النيران إلى تحويل السماء فوق المدينة وفي جميع أنحاء المنطقة إلى اللون الأحمر، مما أدى إلى إخفاء الشمس بينما كان الدخان الخانق وبقع الرماد الدوامية تملأ الهواء.