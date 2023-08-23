وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء، أن بيونج يانج أبلغت في وقت سابق خفر السواحل اليابانى بأنه من المقرر أن يتم إطلاق هذا الصاروخ في وقت ما بين 24 و31 أغسطس الجاري.

ومن المتوقع أن تسقط شظايا المقذوف في 3 مناطق تمتد من البحر الأصفر إلى المحيط الهادئ، وتقع جميعها خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وتوقع مسئولو دفاع يابانيون أن تسقط مقذوفات أو تطير شظايا فوق جزر "ساكيشيما" في محافظة "أوكيناوا" بعد حوالي 10 دقائق من إطلاق الصاروخ.

وتعتقد وزارة الدفاع اليابانية أن كوريا الشمالية ستستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية في عملية الإطلاق .. وجار الاستعداد تحسبا لسقوط أي مقذوفات أو حطام على الأراضي اليابانية.

وتنتشر مدمرات "إيجيس" التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية في بحر الصين الشرقي، كما توجد أنظمة اعتراضية أرضية من طراز "باك-3" في وضع الاستعداد في "أوكيناوا".