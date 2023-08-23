الشرطة النمساوية تطارد مسلحًا بالهليكوبتر بسبب سرقة علب سجائر

كتبت: هناء أبو العز

كثفت الشرطة النمساوية، جهودها للقبض على المسلح الذى هدد بائع سجائر وسرق علب سجائر في سيجارتسكيرتشن، ولاذ بالفرار سيرًا على الأقدام دون حدوث إصابات، واستعانت بمروحية تابعة لها للبحث عن المتهم المسلح.

وكان مرتكب الجريمة المسلح اقتحم المبنى التجاري في منطقة تولن، وطلب من البائع علب السجائر.

و تجري عملية مطاردة كبرى بما في ذلك مروحية تابعة للشرطة، ولم يصب أحد في السرقة ،وبحسب الشرطة فإن المشتبه به كان يحمل مسدسا.

ويواجه المدخنون فى النمسا صدمة فى أسعار السجائر، وامتوسط سعرها في عام 2023 حوالى 11 يورو لكل علبة، بعد أن ارتفعت تكلفتها بمقدار 20 أو حتى 50 سنتاً.

وأكدت الصحف أن الزيادة القادمة بناءّ على قيام شركة Imperial بتصحيح الأسعار بزيادة 20 حيث إن دخان Gauloises تكلف الآن 5.50 يورو بدلاً من 5.30 يورو.

وكذلك الحال فى ألمانيا، حيث يواجه المدخنون فى ألمانيا والذين يبلغ عددهم نحو 14 مليون شخص، زيادة في الأسعار حيث نشرت صحيفة بيلد الألمانية، أنه ولأول مرة منذ سبع سنوات تسرى ضرائب على التبغ في ألمانيا، وستكون بالنسبة لعلبة سجائر قياسية (20 قطعة) زيادة عشرة سنتات أخرى فى المتوسط.

وكما هو الحال فى كل عام، هناك العديد من التغييرات، ففى عام 2023 ستُضاف عشرة سنتات أخرى، وفى عامى 2025 و 2026 ، ستُضاف 15 سنتًا أخرى لكل علبة، بمعنى آخر، بحلول عام 2026، سيرتفع سعر المكب بما مجموعه 50 سنتًا.

ودخل قانون تحديث ضرائب التبغ حيز التنفيذ فى 1 يناير 2022، كما يتم فرض ضرائب أعلى على تبغ الشيشة والتبغ الساخن، حتى مع استخدام سوائل السجائر الإلكتروني.