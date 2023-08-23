السعودية.. تعليق الدراسة بجميع مدارس مكة بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية فى جميع مدارس تعليم اليوم الأربعاء، وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطنى للأرصاد حول الحالة الجوية غير المستقرة وحرصا من الإدارة على سلامة الجميع من خلال التأكد من سلامة المباني المدرسية بعد حالة الأمطار الغزيرة والعواصف التي حدثت خلال الساعات الماضية، حسبما أفادت وكالة الانباء السعودية "واس".
وأوضحت أنه تقرر تحويل الدراسة عبر منصة "مدرستي" في جميع مدارس العاصمة المقدسة، الجموم، بحرة، الكامل الصباحية والمسائية.
يذكر أن أمطار متوسطة إلى غزيرة تساقطت على منطقة مكة المكرمة، وعلى الحرم المكي أثناء صلاة المغرب أمس الثلاثاء.
وقالت إمارة مكة المكرمة، إنه تم رفع درجة التنبيه إلى (إنذار أحمر)من المركز الوطني للأرصاد عن أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 11 مساءً تشمل محافظات ( الجموم - العاصمة المقدسة- الكامل - الطائف - أضم - ميسان - العرضيات ).
فيما أكد المركز الوطني للأرصاد، تأثر العاصمة المقدسة والمناطق المجاورة لها لهطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة من السحب الركامية الرعدية يصاحبها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، مشددا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات الجوية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.
امطار على الكعبه
برج الساعه
فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ #مكه_الان #الحرم_المكي pic.twitter.com/BcNEajK15c— صحيفة المدينة (@Almadinanews) August 22, 2023
#فيديو 🎥— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) August 22, 2023
أمطار #الحرم_المكي 🌧️
.#مكه_الان pic.twitter.com/DcrRnG79uU
امطار على الكعبه
برج الساعه
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