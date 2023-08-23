الحماية المدنية تسيطر على حريق شقتين سكنيتين فى أكتوبر وفيصل

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع القناوى بمنطقة فيصل، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه، بدون وقوع أى إصابات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغات تفيد بنشوب حرائق داخل شقق سكنية فى منطقة فيصل ومدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحرائق، وفرض كردون أمنى بمحيطها لمحاصرتهم ومنع امتدادهم وتمت السيطرة عليهم دون إصابات.