الأرصاد تكشف المناطق المعرضة للرمال المثارة والأتربة.. وتطمئن سكان شمال البلاد

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود الأتربة والرمال المثاره على مدينة أبوسمبل أقصى جنوب البلاد الآن فى هذه اللحظات .

وفى هذا السياق قالت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن هيئة الأرصاد نوهت فى نشراتها لوجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤدى لانخفاض الرؤية الأفقية على أقصى جنوب البلاد على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل ، حيث أن هذه المناطق معرضة لانخفاض فى الرؤية الأفقية نتيجة للرمال المثارة بسبب الأتربة الموجودة فى شمال السودان والتى يصل تأثيرها لأقصى جنوب البلاد .

وطمأنت غانم فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أنه ليس هناك أى تأثير لهذه الأتربة على شمال البلاد ولن تصل للمناطق الشمالية والوجه البحرى والقاهرة .

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تستمر الرمال المثارة اليوم وغدا الخميس ، حيث يستمر تأثيرها على أقصى جنوب البلاد باختلاف المناطق وتؤثر على المناطق الحدودية فقط بحلايب وشلاتين أبو سمبل وقد تصل إلى أسوان وبعض مناطق الوادى الجديد .

و يشهد اليوم الأربعاء ، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء يكون مثير للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر حلايب وشلاتين ، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء .

ويتوقع أن يشهد اليوم اضطراب فى الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5 : 3 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 28 درجة.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.