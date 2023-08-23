عاصفة ترابية قوية تضرب أبوسمبل والغبار يحجب الرؤية فى المدينة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

شهدت مدينة أبوسمبل السياحية جنوب محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، تغييرات فى الطقس مفاجئة حيث غطت عاصفة قوية من الغبار سماء المدينة وحجبت الرؤية.

وأطلقت محافظة أسوان ، تحذيراتها لقائدى المركبات على الطريق الدولى "أسوان - أبوسمبل" والطرق الحدودية أرقين وقسطل، بضروة توخى الحذر أثناء القيادة خلال تلك الفترة من العاصفة.

كانت مدينة أبوسمبل بدأت تشهد تغيرات فى الطقس منذ ليلة أمس، وسجلت درجات الحرارة فيها العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.