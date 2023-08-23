إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب دراجة نارية بالغربية

الغربية محمد طارق

شهد طريق "السنطة-طنطا" في محافظة الغربية ، حادث انقلاب دراجة نارية بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بالجسد، وتم نقلهم الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث إنقلاب دراجة نارية بطريق "السنطة-طنطا" بالقرب من مدخل قرية ميت حبيش البحرية، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح وكسور بالجسد.

علي الفور انتقلت الأجهزة الامنية وتم الدفع بسيارات إسعاف ونقلهم الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





