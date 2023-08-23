أخبار مصر.. حزب مستقبل وطن يعلن تأييده ترشح الرئيس السيسي للانتخابات اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها إعلان حزب مستقبل وطن، فى بيان له اليوم الأربعاء، تأييده ودعمه ﺗرﺷﺢ اﻟرﺋﯾس ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺳﯾﺳﻲ ﻟﺧوض ﻏﻣﺎر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ.

وقال الحزب، فى بيانه، إنه اﻧطﻼًﻗﺎ ﻣن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ الإﻧﺟﺎزات التى ﺗﺣﻘﻘت فى ﻣﺻر ﻋﻠﻰ ﻣدار 10 ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟدوﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم، واﻟﺗﻲ ﻗﺎدھﺎ اﻟرﺋﯾس ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺳﯾﺳﻲ ﻣﻧذ ﺗوﻟﯾﮫ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظروف ﺻﻌﺑﺔ وسط ﺗﺣدﯾﺎت ﻋظﯾﻣﺔ ﻟم ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻر، حيث ﻧﺟﺣت ﻣﺻر ﺗﺣت ﻗﯾﺎدته وﺑﺗﻛﺎﺗف اﻟﺷﻌب ورﺟﺎل اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ واﻟﺷرطﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرھﺎب وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار، وذﻟك ﺟﻧًﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ ﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺳﯾﺎﺳًﯾﺎ، واﻗﺗﺻﺎدًﯾﺎ، واﺟﺗﻣﺎﻋًﯾﺎ، ودوﻟًﯾﺎ وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ إﻋﺎدة ﻣﺻر إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟم.

واﺳﺗﻛﻣﺎﻻً ﻟﻣﺳﯾرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﻘودھﺎ اﻟرﺋﯾس السيسي، وﻣﺎ ﻗطﻌﺗﮫ ﻣﺻر ﻓﻲ طرﯾﻘﮭﺎ ﻧﺣو اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة وﺗوﻓﯾر ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺻرﯾﯾن ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠى اﻟﻣﻘدرات اﻟوطﻧﯾﺔ ودﻋم ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري ﺑﻣﺧﺗﻠف طواﺋﻔﮫ، ﻣﺳﺗﻧدًا إلى ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼﺣﻲ ﺷﺎﻣل ﻟﺗﺛﺑﯾت أرﻛﺎن اﻟدوﻟﺔ وإﻋﺎدة ﺑﻧﺎء ﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ وإﺣداث ﻧﮭﺿﺔ ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻛﺑرى ﻣن ﺧﻼل إطﻼق اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ (ﻣﺻر 2030) واﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠت ﻋدة ﻣﺣﺎور أﺳﺎﺳﯾﺔ على رأﺳﮭﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺔ واﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ.

ودﻋًﻣﺎ ﻣن ﺣزب ﻣﺳﺗﻘﺑل وطن ﻟﺟﻣﯾﻊ ھذه اﻹﻧﺟﺎزات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت ﻓﻲ ﻋﮭد اﻟرﺋﯾس ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺳﯾﺳﻲ، وإذ ﺗﻣﺿﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ بخطى ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻧﺣو إﺗﻣﺎم أﺣد أھم اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺗﻣﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ، ﻟذا واﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﻧﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧؤﯾد وﻧدﻋم ﺗرﺷﺢ اﻟرﺋﯾس ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺳﯾﺳﻲ ﻟﺧوض ﻏﻣﺎر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ، ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗطﻠﻌﺎت ھذا اﻟﺷﻌب وﻣواﺻﻠﺔ ﻣﺳﯾرة اﻟﻌطﺎء اﻟﺗﻲ ﺑدأھﺎ ﺳﯾﺎدﺗﮫ .. ﻣﺗﻣﻧﯾن اﻟﺗوﻓﯾق واﻟﺗﻘدم واﻻزدھﺎر ﻟﻣﺻر..

فيما يلى موجز لأهم الأنباء

طقس حار غدا ورمال مثارة جنوبا واضطراب ملاحة والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن تشهد حالة الطقس غدا الخميس ، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء يكون مثير للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين ، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

ويتوقع أن يشهد غدا اضطراب فى الملاحة البحرية على على البحر الأحمر وارتفاع الأمواج من 2.5 : 3 متر ، واضطراب الملاحة أيضا على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5 : 3.5 متر .

أسامة ربيع: حركة الملاحة تعاود انتظامها فى الاتجاهين داخل قناة السويس.. صور

أعلنت هيئة قناة السويس انتظام حركة الملاحة داخل القناة وأن حركة الملاحة تسير بصورة طبيعية من الاتجاهين الشمالى فى بورسعيد والجنوبى فى السويس.

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن قاطرات الإنقاذ البحري للهيئة نجحت في التعامل الفوري مع طوارئ الملاحة والأعطال الفنية التي تعرضت لها ناقلتين خلال عبورهما للقناة ضمن قافلة الشمال في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح رئيس الهيئة أن احتكاك بسيط حدث بين ناقلة الغاز الطبيعي المسال "BW LESMES" وناقلة البترول التي تليها " BURRI" خلال التوقف المفاجئ للناقلة" BW LESMES" بالمجرى الملاحي في الكيلو متر 144 ترقيم قناة بعد تعرضها لعطل فني في التوجيه والماكينات أفقدها القدرة على التوجيه، وذلك بالتوازي مع شدة التيار الذي دفع بالناقلة BURRI نحو الاحتكاك بالناقلة العاطلة.

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ابدأ" تعلن فتح باب تقدم المعلمين والإداريين للمدارس الوطنية للعلوم التقنية

أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين، للانضمام لفريق عمل مدارس "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" بنظام التكنولوجيا التطبيقية، خلال الفترة من 23/8/2023 حتى 2/9/2023، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://tawzef.emis.gov.eg/ ، وذلك للتقديم على أكثر من 30 وظيفية مختلفة بين مديرين، مسئولين تقييم، وشئون طلاب، وأخصائين اجتماعين ونفسين، ومعلمين في تخصصات مختلفة، على أن يكون التقدم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفنى، أما الوظائف المتخصصة الفنية تتاح لمعلمي التعليم الفني فقط.

ويُتاح الالتحاق بفريق عمل مدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" ببدر والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي للعـاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية.

وزارة الاتصالات تطلق مبادرة براعم مصر الرقمية لصقل مهارات طلاب المدارس

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "مبادرة براعم مصر الرقمية" وهي منحة مجانية تستهدف صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات لطلاب المدارس، من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويأتي إطلاق المبادرة في إطار حرص وزارة الاتصالات على إعداد جيل متميز من النشء القادر على استشراف آفاق جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر في مواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.

وتستهدف المبادرة الطلاب من سن 9 إلى 11 عامًا بالمدارس الحكومية والخاصة والتجريبية والأزهرية والدولية في جميع محافظات الجمهورية.

الإسكان تطرح 2530 قطعة أرض متميزة فى 14 مدينة بمشروع "بيت الوطن"

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار حالياً الإعداد لطرح المرحلة التاسعة، بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، ووزارة الاتصالات، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير الأراضى السكنية لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية رغبتهم فى تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.

وأوضح وزير الإسكان، أن المرحلة التاسعة، ستضم 2530 قطعة أرض بمواقع متميزة بـ14 مدينة جديدة (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - العاشر من رمضان – السادات - 15 مايو - دمياط الجديدة - الشروق - العبور الجديدة - أكتوبر الجديدة - حدائق العاصمة - المنيا الجديدة - قنا الجديدة - أسوان الجديدة).

وأشار الوزير إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن الموعد المحدد لفتح باب الحجز، ويمكن الاطلاع على أماكن الأراضي من خلال الموقع الإلكترونى للمشروع.

التعليم تعلن حاجتها لمعلمين للعمل بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية للتكنولوجيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل المدارس الوطنية للعلوم التقنية من 23 أغسطس حتى 2 سبتمبر 2023 بنظام التكنولوجيا التطبيقية، موضحة أنه انطلاقا من الدور الرائد الذي تقوم به المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" من العمل على تنمية قدرات رأس المال البشري ورفع كفاءة القوى العاملة بقطاع الصناعة؛ فقد تم البدء في تطوير عدد من مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني القائمة بمحافظات مصر

المختلفة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ بهدف خلق نموذج وطني ذو احترافية واعتماد دولي في تأهيل وتدريب الشباب المصري للعمل بالصناعة المصرية وأيضًا فتح الباب لهم للالتحاق بسوق العمل الدولي من خلال تعليمهم وتدريبهم طبقًا للمعايير الدولية وخدمة القطاع الصناعي في مصر للنمو لتحقيق الهدف المنشود.

المستشار وليد حمزة: نرحب بمتابعة المنظمات الدولية والمحلية لانتخابات الرئاسة

قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن مجلس إدارة الهيئة صرح في بيانات سابقة بأن القضاة متواجدون منذ اللحظة الخاصة بإعداد الجدول الزمني وصولا للانتخابات حتى الفرز وإعلان النتيجة، مشيرا إلى أنه تم تحديد الكميات المطلوبة من الحبر الفوسفورى المستخدم في العملية الانتخابية كون الأعداد المقيدة في جداول الناخبين زادت، معلقا:" نوفر كل الاشتراطات الصحية المطلوبة، موضحا ان الحبر الفوسفورى أحد الضمانات الموجودة للناخب لأداء العملية الانتخابية.

وبسؤاله عن كيفية التنسيق بين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام سواء المحلية او الأجنبية الموجودة في مصر لاستخراج التصاريح اللازمة للتغطية، أضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «لدينا منظمات موجودة ومقيدة بالفعل لها تصاريح سابقة، والموقع الرسمي لهيئة «الويب سايت» يوفر إمكانية تسجيل المنظمات، ونرحب بأى منظمة محلية أو دولية تريد التواجد وفقا للشروط والتصاريح التى يتم استخراجها من قبل الهيئة".

إمام عاشور جاهز للمشاركة فى تدريبات الأهلى بعد إنهاء برنامجه التأهيلى

أنهى إمام عاشور لاعب الأهلي الجديد برنامجه التأهيلي بعد تعافيه من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال تواجده في فريقه السابق ميتلاند الدنماركي، قبل الانتظام في فترة إعداد الفريق الأحمر ضمن التحضير للموسم الجديد.

ويبدأ إمام عاشور تدريباته مع الأهلي غدا الخميس مع بداية فترة الإعداد، في الظهور الأول مع الفريق الأحمر منذ الانضمام له خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخاض إمام عاشور برنامج تأهيلي مكثف خلال الفترة الماضية تحت إشراف محمود حمدي أخصائي التأهيل في الأهلي، حيث خاض تدريباته بدنية وتدريبات بالكرة لتجهيز نفسه بشكل قوي قبل الظهور الأول مع الأهلي.