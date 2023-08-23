رئيس قناة السويس: تعاملنا باحترافية مع عطل ناقلتين وعودة الملاحة خلال ساعات

الإسماعيلية السيد فلاح - صبرى غانم

- الانتهاء من قطر الناقلة العاطلة BW LESMES خارج المجرى الملاحي للقناة بواسطة أربع قاطرات - جارى عملية قطر الناقلة BURRI خارج المجرى الملاحى

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن قاطرات الإنقاذ البحرى للهيئة نجحت فى التعامل الفورى مع طوارئ الملاحة والأعطال الفنية التى تعرضت لها ناقلتين خلال عبورهما للقناة ضمن قافلة الشمال فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح رئيس الهيئة أن احتكاك بسيط حدث بين ناقلة الغاز الطبيعى المسال "BW LESMES" وناقلة البترول التى تليها " BURRI" خلال التوقف المفاجئ للناقلة" BW LESMES" بالمجرى الملاحى فى الكيلو متر 144 ترقيم قناة بعد تعرضها لعطل فنى فى التوجيه والماكينات أفقدها القدرة على التوجيه، وذلك بالتوازى مع شدة التيار الذى دفع بالناقلة BURRI نحو الاحتكاك بالناقلة العاطلة.

وأكد الفريق ربيع أن قاطرات الهيئة نجحت فى التعامل مع الموقف الملاحى الطارئ بسحب الناقلة" BURRI" ورباطها بالتوازى مع أعمال توصيل أسلاك أربع قاطرات أخرى بالناقلة العاطلة "BW LESMES" وبدء قطرها من خلال قاطرة الإنقاذ " عزت عادل" بقوة شد 160 طن، والقاطرات مصاحب 2" و"سويس 1" و" سويس 2"، مشيرا فى هذا الصدد إلى انتهاء أعمال قطر الناقلة "BW LESMES "خارج المجرى الملاحى للقناة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المعاينة المبدئية أفادت بعدم وجود أية تلفيات بالغة تذكر أو وقوع أى حوادث تلوث بمحيط الناقلتين، إلا أن طاقم الناقلة "BURRI " أفاد بحدوث عطل مفاجئ فى التوجيه بما يتطلب الاستعانة بقاطرات الهيئة لقطرها لحين إصلاح العطل حيث تم الدفع بالقاطرتين مصر الجديدة ومصاحب 3 لقطرها.

يبلغ طول الناقلة BW LESMES التى ترفع علم سنغافورة 295 متر، وعرضها 46 متر وحمولتها 121 ألف طن، فيما يصل طول الناقلة BURRI حوالى 250 متر، وعرضها 44 متر، وحمولتها 67 ألف طن.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة بالقناة من الاتجاهين خلال ساعات حيث من المقرر أن تستأنف سفن قافلة الشمال عبورها فور الانتهاء من قطر الناقلة BURRI إلى خارج المجرى الملاحى.

واختتم الفريق ربيع تصريحه بالتأكيد على جاهزية هيئة قناة السويس للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة من خلال منظومة متكاملة تزخر بكفاءات ملاحية وخبرات متراكمة فى أعمال الإنقاذ البحرى ووحدات بحرية متخصصة فى أعمال الإنقاذ البحرى والتأمين الملاحى ومكافحة التلوث.