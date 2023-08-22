"FDA" توافق على أول لقاح يحمى من الفيروس المخلوى التنفسي لحديثي الولادة

كتبت أمل علام

وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA "، على أول لقاح يحمي الأطفال حديثي الولادة من الفيروس المخلوي التنفسي المعروف باسم RSV، يتم إعطاء اللقاح، الذي تصنعه شركة فايزر، للأمهات في وقت متأخر من حملهن ويوفر الحماية للرضع خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم.

ووفقا لما ذكرته شبكة CNN الإخبارية، إنه قد يأتي موسم الفيروس المخلوى التنفسيRSV هذا العام في الوقت المعتاد، كما يتوقع الخبراء، وقد تساعد الأدوات الجديدة فى مواجهته.

وفي تجربة أجريت على أكثر من 7000 امرأة حامل وأطفالهن الرضع، قلل اللقاح، المسمى أبريسفو، من خطر حاجة الرضع لزيارة الطبيب أو دخول المستشفى.

يعد الفيروس المخلوي التنفسي مرضًا شائعًا وسببًا رئيسيًا لدخول المستشفى عند الرضع وكبار السن كل عام، عادةً ما يكون المرض أكثر شدة خلال أشهر الشتاء، وكان موسم الفيروس المخلوي التنفسي الأخير أطول وأكثر خطورة من المعتاد، مما أدى إلى إرهاق مستشفيات الأطفال.

وقال الدكتور بيتر ماركس، مدير مركز التقييم والأبحاث البيولوجية التابع لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، في بيان: "إن الفيروس المخلوي التنفسي هو سبب شائع للمرض لدى الأطفال، والرضع هم من بين الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة، مما قد يؤدي إلى دخول المستشفى، حيث توفر هذه الموافقة خيارًا لمقدمي الرعاية الصحية والنساء الحوامل لحماية الرضع من هذا المرض الذي قد يهدد حياتهم".

قالت شركة فايزر إن تطعيم الأمهات يمكن أن يمنع ما يصل إلى 16 ألف حالة دخول إلى المستشفى وأكثر من 300 ألف زيارة للطبيب بسبب الفيروس المخلوى التنفسي RSV كل عام، إذا تم تطبيق اللقاح عالميًا.

ومع ذلك، فإن اللقاح، الذي يُعطى في الفترة من 32 إلى 36 أسبوعًا من عمر الحمل، لا يوفر حماية طويلة الأمد، خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة، كان اللقاح فعالاً بنسبة 82% في الوقاية من مرض الفيروس المخلوى التنفسي الوخيم، وفعال بنسبة 57% في منع الأطفال من زياردة الطبيب بسبب العدوى، وبعد 6 أشهر من الولادة، كان اللقاح فعالاً بنسبة 69% في الوقاية من مرض الفيروس المخلوى التنفسي الوخيم وفعالا بنسبة 51% في منع زيارة الطبيب لعلاج مشاكل التنفس المرتبطة بالفيروس، وبعد حوالي 6 أشهر، كان فعالاً مثل الدواء الوهمي في إبعاد الأطفال عن عيادة الطبيب.