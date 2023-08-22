88 طالب ثانوية عامة بشمال سيناء يؤدون امتحان الدور الثانى بالاقتصاد والإحصاء

أدى اليوم الثلاثاء، 88 طالب بالثانوية العامة بشمال سيناء امتحان الدور الثانى فى مادتى الاقتصاد والأحصاء، ولم تتلقى غرفة عمليات متابعة سير الامتحانات أى شكاوى.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء فى بيان، أن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ترأس غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم، وأدى الطلاب الامتحان فى مادة الاقتصاد وبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف، وبلغ عدد الطلاب 88 طالب وطالبة.

وأدى الطلاب الامتحان في الفترة الثانية في مادة الإحصاء، وبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف، وبلغ عدد الطلاب 88 طالب وطالبة، وعدد اللجان 4 لجان.

وسارت أجواء الامتحانات بشكل جيد ومنضبط، ودون حدوث أي مشكلات أو عوائق من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية مع تطبيق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للامتحانات.

ويصل إجمالى المقرر لهم أداء امتحانات الدور الثانى بشمال سيناء (290) طلاب وطالبات يتوزعون على (4) لجان امتحانية على مستوى المحافظة وهى بإدارة العريش التعليمية لجنة اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات ويؤدى بها طالبات إدارات العريش والحسنة ونخل، ولجنة مدرسة اللواء عمرو شكري الثانوية العسكرية بنين ، ويؤدى بها الطلاب البنين بإدارات العريش والحسنة ونخل، وإدارة بئر العبد التعليمية بها لجنة واحدة وهي لجنة المقدم شريف عمر، و إدارة الشيخ زويد التعليمية وبها لجنة واحدة وهى لجنة مدرسة الغزالي الثانوية بنات ويؤدى بها طلاب إدارتي الشيخ زويد ورفح.

وتم تجهيز الاستراحات للمراقبين بكل ما تحتاجه من أسره، وثلاجات ومبردات المياه ، ويبلغ عدد الإستراحات ( 6 ) إستراحه " ثلاث للرجال وثلاث للسيدات "وهن بإدارة العريش واستراحة مدرسة الشهيدة سلمى سعيد راشد ( للسيدات) بسعة " 80 " فرد، واستراحة مدرسة أحمد عبد العزيز الإبتدائية ( للرجال ) بسعة " 100 " فرد، وبإدارة بئر العبد استراحة مدرسة محمد متولي الشعراوي للتعليم الأساسي ( للرجال) بسعة " 80 " فرد، واستراحة مدرسة بئر العبد الإعدادية بنات ( للسيدات ) بسعة " 80 " فرد، وإدارة الشيخ زويد استراحة مدرسة الكوثر للتعليم الأساسي ( للرجال) بسعة " 100 " فرد، استراحة مدرسة الحمايدة للتعليم الأساسي ( للسيدات) بسعة " 50 " فرد ،كما تم التنسيق مع وزارة الداخلية والتموين والكهرباء ومرفق المياه ومجالس المدن.