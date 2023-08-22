22 ألف وصلة لمياه الشرب والصرف بقرى حياة كريمة بمركز يوسف الصديق في الفيوم

شهدت قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تستهدف تطوير 63 قرية بمركزى إطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم توصيل توصيل 22 ألف وصلة لمياه الشرب والصرف الصحى بمركز يوسف الصديق.

وقال المهندس محمد عبد الجليل النجار أنه تم تنفيذ عدد 22 ألف وصلة بمركز يوسف الصديق الصديق بواقع 8 آلاف وصلة مياه شرب و14 وصلة للصرف الصحى.

وأضاف رئيس الشركة أن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى إطار مبادرة "حياة كريمة" تساهم فى تحقيق نقلة تنموية وتطوا ملحوظاً بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى من خلال تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تتضمن محطات مياه الشرب، وإحلال وتجديد ومد وتدعيم لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم.