وزير الرى يلتقى المدير التنفيذى للمعهد الدولى للمياه بستوكهولم

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى كارين جارديس المدير التنفيذى للمعهد الدولى للمياه SIWI، على هامش مشاركته سيادته فى الأسبوع العالمى للمياه فى ستكهولم.

وأشاد سويلم بالتعاون القائم بين الوزارة والمعهد الدولى للمياه بستوكهولم والذى يُعد شريكا استراتيجيا للوزارة فى مجال إدارة الموارد المائية، هذا التعاون الوثيق اللى ظهر بوضوح فى العديد من الأحداث الدولية الهامة مثل أسبوع القاهرة للمياه ، وجناح المياه بمؤتمر المناخ الماضى COP27، والتعاون الحالى فى الإعداد لجناح المياه بمؤتمر المناخ القادم COP28.

وأكد على أهمية دعم المعهد لـ "مباردة التكيف مع قطاع المياه" AWARe والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى، والتى تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى مع إعطاء الأولوية للدول الإفريقية، مع توجيه الدعوة للمعهد لحضور الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمبادرة والمقرر عقده ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه.