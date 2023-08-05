انطلاق النسخة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه 29 أكتوبر المقبل

كتبت أسماء نصار

تنطلق النسخة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه فى الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، حيث من المقرر تنظيم عدد من الفعاليات رفيعة المستوى إدراكا لأهمية المياه ورفع درجة الاهتمام الدولى بقضايا المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية.

ونظمت وزارة الرى أسبوع القاهرة الخامس للمياه فى أكتوبر الماضى، حيث تم إطلاق "نداء القاهرة للعمل" والذي دعا لإنشاء "برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ندرة المياه"، ومن المقرر تنظيم النسخة السادسة من إسبوع القاهرة للمياه فى نهاية شهر اكتوبر المقبل.

كما نجحت مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ السابق COP27 من جلب المياه إلى قلب العمل المناخي العالمى إدراج المياه وعلاقاتها بتغير المناخ لأول مرة على الإطلاق في قرارات مؤتمر المناخ ، وتم خلال المؤتمر تنظيم جناح للمياه ويوم للمياه وإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه (AWARe) ، وتواصل مصر تنسيق الجهود خلال مؤتمر المناخ القادم COP28 لمواصلة هذه الجهود .

كما بذلت مصر مجهودات متميزة وناجحة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المنعقد فى شهر مارس 2023 ، حيث ساهمت هذه المجهودات في رفع مكانة المياه في النظم الوطنية والدعوة لتوفير التمويل اللازم لقطاع المياه ، كما تم إعتماد مبادرة AWARe من خلال "الحوار التفاعلي : المياه من أجل المناخ والمرونة والبيئة" برئاسة مصر واليابان والذى تم عقده خلال مؤتمر الامم المتحدة للمياه.