خريطة برامج دراسية بالجامعات تلبى احتياجات سوق العمل

كتب محمد صبحى

تعد الجامعات الحكومية شريكا أساسيا وجوهريا للدولة، إذ أن الجامعات هى التى تصدر خريجين للمنافسة فى سوق العمل المحلى والدولى والإقليمى، وحرصت الجامعات على تلبية احتياجات المجتمع من خلال تطوير لوائح الكليات، واستحداث برامج دراسية جديدة تلبى احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل. وأعد المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، دليلًا استرشاديًا لطلاب الثانوية العامة، يشمل كل البرامج الدراسية المتاحة على مستوى الجامعات الحكومية، ونظام الدراسة بها وشروط الالتحاق، إضافة إلى فرص العمل المتاحة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

وأكد وزير التعليم العالى الدكتور أيمن عاشور، أن الجامعات الحكومية توسعت فى إنشاء البرامج الجديدة المتميزة لتلائم احتياجات سوق العمل والاهتمام بمخرجات التعليم فى ضوء رؤية مصر 2030، للوصول إلى مستويات عالمية تتواكب مع وظائف المستقبل مع مراعاة متطلبات الثورة الصناعية الرابعية والخامسة ودعم احتياجات الدولة بما يتيح القدرة على مواجهة تحديات المستقبل، مؤكدًا أن البرامج الجديدة فى الجامعات الحكومية أصبحت من أهم الروافد الأساسية لسوق العمل بتخصصاته المختلفة. ومن جانبه، أشار الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى أنه فى ضوء رؤية مصر 2030 وتنفيذًا لاستراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى نحو التوسع فى إنشاء البرامج الجديدة تم إضافة عدد من البرامج الدراسية الجديدة بكليات الجامعات الحكومية، فضلًا عن تطوير المقررات واللوائح الدراسية بما يخدم متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، مؤكدًا تنوع البرامج فى مختلف التخصصات بما يسهم فى تحقيق استراتيجية الدولة وتأهيل الخريجين لسوق العمل، إضافة إلى المساهمة فى التنمية المجتمعية والوصول إلى التنمية المستدامة.

وترصد «اليوم السابع» أبرز البرامج الدراسية المعتمدة بالجامعات الحكومية ونظام الدراسة بها وفرص التوظيف التى يقدمها البرنامج لسوق العمل، والتى تتنوع ما بين كليات القطاع الطبى أو كليات العلوم الإنسانية، حيث إنه لا غنى عن كلاهما فى سوق العمل، وذلك تزامنًا مع أعمال تنسيق المرحلة الثانية للالتحاق بالجامعات الحكومية فى العام الدراسى 2023/ 2024، والتى تمكن الطلاب من التحويل إليها ما دام حصل الطالب على الحد الأدنى للقطاع بنتيجة التنسيق، وتم ترشيحه للكلية.

برنامج الترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية بـ«آداب القاهرة» عدد ساعات البرنامج 144 فرص التوظيف التى يقدمها البرنامج لسوق العمل تتيح المهارات التى يدرسها الطالب الحصول على فرص عمل فى كثير من الجهات والمؤسسات مثل: وكالات الأنباء وشركات الترجمة والتعريب ووزارة الخارجية وشركات تنظيم المؤتمرات وهيئة الاستعلامات والصحف والمجلات والإذاعة والتليفزيون والضيافة الجوية، فضلًا عن مجالى التدريس والسياحة. برنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية بـ«آداب القاهرة» عدد ساعات البرنامج 144 فرص التوظيف التى يقدمها البرنامج لسوق العمل العمل الحر بالترجمة التحريرية والشفهية وشركات الترجمة وشركات السياحة اليابانية والمصرية التى تعمل فى مصر واليابان والعمل فى مشروعات الجايكا المتعددة، مثل مشروع المتحف المصرى الجديد ومترو الأنفاق والمدارس المصرية اليابانية والترجمة الفورية والتحريرية وأعمال السكرتارية والتحرير بمكاتب الجايكا ومصانع السيارات اليابانية والمكاتب الفنية والتعاون الدولى التباعة للشركات فى مصر واليابان. برنامج الشبكات والأمن السيبرانى بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة القاهرة

عدد ساعات البرنامج 135 فرص التوظيف التى يقدمها البرنامج لسوق العمل: مهندس شبكات ومدير الشبكات ومدير IT ومدير النظام ومهندس نظم شبكات الحاسب ومهندس تأمين الشبكات ومطور تطبيقات المحمول والعمارة السحابية. برنامج هندسة القوى والوقاية بـ«هندسة حلوان»

عدد ساعات البرنامج 160 ساعة معتمدة

فرص التوظيف التى يقدمها البرنامج لسوق العمل: محطات القوى الكهربية وشركات البترول ومشتقاته وشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية وشركات الأسمنت وغيرها من الشركات التى تعمل فى المجالات المختلفة.

برنامج إعداد معلمى الإعاقة بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة

عدد ساعات البرنامج 144 ساعة معتمدة على مدار 4 سنوات

فرص التوظيف التى يقدمها البرنامج لسوق العمل: تتيح المهارات التى يدرسها الطالب الحصول على فرص عمل فى كثير من الجهات والمؤسسات المعنية بمجال الأطفال ذوى الهمم مثل مدارس التربية الخاصة وفصول الدمج ومراكز وجمعيات تنمية المهارات ورعاية وتأهيل الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى المستشفيات والعيادات العاملة فى مجال رعاية وتأهيل ذوى الهمم ومراكز العلاج الوظيفى والسيكوموتر ومترجمون لغة إشارة ولغة برايل.

برنامج التكنولوجيا الحيوية بـ«زراعة القاهرة»

عدد ساعات البرنامج 140 ساعة معتمدة فرص التوظيف التى يقدمها البرنامج لسوق العمل: شركات الأغذية - المراكز البحثية، المركز القومى للبحوث ومركز بحوث البترول وشركات الأدوية ومعامل زراعة وهندسة الأنسجة ومعامل البحوث الجنائية وشركات الثروة الحيوانية وشركات الأسمدة الحيوية والكيماويات وشركات المنظفات ومستحضرات التجميل وشركات تدوير المخلفات الزراعية. برنامج تكنولوجيا تصنيع الأغذية «النظام الأوروبى» بـ«زراعة القاهرة» عدد ساعات العمل 240 ساعة معتمدة فرص التوظيف التى يقدمها البرنامج لسوق العمل: هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وسلامة الغذاء ومصانع الأغذية وإدارات الأغذية التابعة لوزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة التموين والتغذية فى المستشفيات.

برنامج هندسة الطيران والفضاء بـ«هندسة القاهرة»

عدد ساعات البرنامج 159 ساعة معتمدة

فرص التوظيف التى يقدمها البرنامج لسوق العمل: صناعة الطائرات والصواريخ لخدمة احتياجات الجهات الصناعية المهمة ومجالات صيانة الطائرات ومجالات الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والتى تولى الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا لتوفير مصدر طاقة متجددة وقادرة على تأمين احتياجات الدولة والمستقبيلة ومجالات علوم الفضاء التى تعد ذات أهمية عالية حيث تهدف الدولة إلى تطوير صناعة الفضاء.

برنامج الهندسة الكيميائية بـ«هندسة القاهرة»

عدد ساعات البرنامج 159 ساعة معتمدة

فرص التوظيف التى يقدمها البرنامج لسوق العمل: يعمل خريجو القسم فى مصانع الكيماويات والأسمدة ومعامل تكرير البترول ومعالجة الغاز الطبيعى والصناعات البتروكيميائية ووزارة البيئة والصناعة والبترول والمنظمات الدولية.



