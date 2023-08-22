والدة طفل مات بـ"عضة كلب" بالهرم: هاجمه وسط الطريق والأهالى فشلوا فى إنقاذه

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال والدة الطفل الذي فقد حياته، نتيجة عقر كلب له، بمنطقة الهرم، وذكرت أنها كانت تصطحب إبنها لقضاء بعض الاحتياجات، وخلال سيرها بالشارع، توقفت لحظة، وفوجئت بالكلب يهاجم طفلها، ويعقره.

أضافت أنها حاولت منع الكلب عنه، كما تدخل عدد من الأهالي لإنقاذ إبنها، إلا أن الكلب كان أحدث به العديد من الإصابات، وتم نقله إلى المستشفى، ليفارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل طفل إلى المستشفى مصابا بعدة جروح بمنطقة الهرم، ومفارقته الحياة.

بإجراء التحريات تبين أن الطفل تعرض لعقر كلب ضال أثناء تواجده بصحبة والدته، وبسؤالها أكدت صحة التحريات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.