ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 سفينة، بينما غادرت 12 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15057 طنًا، تشمل 1391 طن ملح صب، و 2200 طن كسب صويا و 1058 طن رمل و 1812 طن مخلفات بنجر و 3390 طن مولاس و 5206 أطنان بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46337 طن تشمل : 11750 طن خردة و 1999 طن خشب زان و 3000 طن كسب صويا و 190 طن حديد و 5249 طن ابلاكاش و 5000 طن فول صويا و 19149 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 851 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 280، مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4253 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 121400 طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164634 طنًا.

وغادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2243 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا، و قطار بعد أن فرغ 50 حاوية 20 قدمًا، قادم من السادس من أكتوبر، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4907 شاحنات.