ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا، جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة ، منها السفينة ( SANTY ) و التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 130 م وعرضها 31 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 33000 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21759 طن تشمل : 7586 طن يوريا و 949 طن رمل و 5988 طن مخلفات بنجر و 3210 طن مولاس و 397 طن اسمنت معبأ و 3629 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45574 طن تشمل : 16500 طن خردة و 1834 طن خشب زان و 3208 طن ابلاكاش و 4000 طن ذرة و 20032 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 962 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 133 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1500 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 125575 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 150595 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3684 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضى ، و عدد 4 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 1130 طن ) من القمح متجهه إلى امبابه ، بعد انتهائهم من تفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 1150 طن ) أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا ونقلها إلى السفينة ( ALRAQEEM ) مباشرة دون عمليات تفريغ أو شحن وسيطة ( Double Berth ) ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5533 شاحنة.