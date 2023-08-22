مهام لجنة الطقوس بالمجمع المقدس بالكنيسة.. تعرف عليها

كتب: محمد الأحمدى

تعتبر لجنة الطقوس من أنشط اللجان بالمجمع المقدس بالكنيسة، حيث تتكون من لجنة الليتورجيا والألحان واللغة القبطية والتراث القبطى والاعتراف بالقديسيين وترجمة الكتب الطقسية.

ومن أبرز مهام لجنة الطقوس بالمجمع المقدس الإشراف على كل ما يختص بالطقس سواء في العبادة أو في عمارة الكنائس أيقوناتها أو ترجمة الكتب الطقسية أو الألحان أو ما يتعلق بالفن القبطى أو ما يدور من أسئلة طقسية.

ويعتبر المَجْمع المقدس الهيئة العليا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويناقش الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية.