اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة آخر فى مشاجرة بالمنيا

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 11:03 م
مصرع شخص وإصابة آخر فى مشاجرة بالمنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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لقى شخص  مصرعه بينما أصيب شقيقه في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحه البيضاء مع عدد من الشباب لخلافات بينهم وتم نقلهما إلى المستشفى تحت تصرف النيابة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع شاب وإصابة شقيقه على يد مجموعة من الأشخاص بمدينة المنيا إثر نشوب مشاجرة بينهم، وتم نقلهما إلى المستشفى.
 
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة شقيقه وتم نقلهما إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.
 
وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب نشوب المشاجرة هي خلافات بينهم، حيث تم القبض على المتهمين وجاري التحقيق معهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق مباشرة أعمالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

حوادث

وزارة الداخلية

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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