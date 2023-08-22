اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يتفقد وحدة فحص سيارات النقل استعدادا لبدء التشغيل

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 03:31 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد وحدة فحص سيارات النقل استعدادا لبدء التشغيل محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة الرصف
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الموقع الجديد  لوحدة فحص سيارات ، إضافة لتفقد الموقع الجديد لمحطة الرصف الجديدة"، على رافد الطريق الدولي " كفر الشيخ طنطا"، للاطلاع على الأعمال الجارية، موجها بسرعة الانتهاء منها، لبدء تشغيلها، لإنتاج خلطة أسفلتية، مطابقة للمواصفات القياسية.
 
جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، والمهندس محمد الشيخ، مدير عام مشروع وحدة الرصف، وعضو المكتب الفني. 
 
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،جاري الانتهاء من وحدة تراخيص سيارات النقل الجديدة، مشيراً إلى قرب البدء في إنتاج الخلطة الأسفلتية بمواصفات قياسية خلال الأيام القليلة القادمة، لقرب الانتهاء من تطوير المحطة الاسفلتية " محطة الرصف"، بموقعها الجديد خارج الحيز العمراني، لتعمل بنظام اسكادا سستم، للحصول على خلطة اسفلتية مطابقة للمواصفات الفنية، عقب نقلها من القنطرة البيضاء.
 
مبنى تراخيص النقل
مبنى تراخيص النقل

معدات وحدة الرصف
معدات وحدة الرصف

جانب من معدات وحدة تالرصف
جانب من معدات وحدة تالرصف

محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة الرصف
محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة الرصف

تفقد وحدة الرصف
تفقد وحدة الرصف

جانب من وحدة الرصف
جانب من وحدة الرصف

 


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