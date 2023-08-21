القرعة العلنية بالحامول ودسوق بكفر الشيخ تختار 30 مواطنا للاستفادة بأراضى الوادى الجديد

أجرى مجلسى الحامول ودسوق بمحافظة كفر الشيخ اليوم الإثنين، القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من الأراضي المخصصة في الوادي الجديد للمتقدمين لزراعتها والإقامة بها، في إطار تنفيذ البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ومحافظات كفر الشيخ والوادي الجديد، والغربية والمنوفية، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بعقد القرعة العلنية المعلنة بدار المناسبات بمنطقة سخا.

أسفرت القرعة عن اختيار 10 متقدمين، وهم رضا فوزي أحمد عوض المقيم، بقرية الثمانين، وعبد الحميد حسن الدمرداش، عزبة 7، والسيد عبد العظيم أحمد، الحامول، والسيد علي محمد الرفاعي، قرية أم الشعور، وإبراهيم قاسم محمد محمد، قرية أبو عرفة، وعبد الرحمن مجدى السعيد حمود، قرية المجاز الغربي، ومحمود السيد رمضان محمد، قرية الحلافي، وأمينة الحسيني السيد أحمد، الحامول، ومحمد عبد العليم شعبان حسن، الحامول، والسيد عبد الفضيل السيد محمد، الحامول ، أما الاحتياطي المتولي السعيد محمد المتولي، تعاون ثان، ورضا جمعه محمد رزق، 6 الطرفاية، ومحمد حلمي جمال المهدي، المجاز الشرقي، وتامر حمدي محمد خلف الله، تيرة الجديدة، وحسين محمد حسين ابراهيم، 41 الشراقوة.

كما شهدت قاعة الاحتفالات بحديقة الأسرة والطفولة بدسوق، إجراء القرعة العلنية لاختيار المقبولين والمستفيدين من مشروع أراضي محافظة الوادي الجديد، من بين المتقدمين بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بعقد القرعة العلنية المعلنة، أمام المواطنين لاختيار المستفيدين من أراضي الوادي الجديد، بحضور الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، والدكتور السيد عبد الهادي العيسوي، مدير إدارة المراجعة الداخلية بديوان عام المحافظة، والمهندسة رانيا الباز، مدير إدارة تطوير العشوائيات بالمحافظة ، أمام جمهور المواطنين.

وأسفرت القرعة عن فوز سمير زكريا محمد ابراهيم هاشم، وإبراهيم صلاح الدين على هارو، المغاورى عبد الواحد على، وعبد الجواد السيد عبد العليم،و نبوية عبد العزيز الرحمانى، ومحمد حجازي مصطفى، ورانيا ابراهيم محمود، ومحمد سعد السيد محمود أبو خشبة، وهانم قطب مصطفى، ونادر عبد القادر ابراهيم، كما اختيار 5 إحتياطي على مسعد عبد الحليم، وحسن السعيد عبد الرحمن، ومصطفى على الناظر، وأحمد محمد الشناوى، وعبد اللاه عبد الفتاح عبد الرحيم.

يأتي ذلك تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ومحافظتي كفر الشيخ والوادي الجديد، وتنفيذاً للتوجه العام للدولة للخروج من الوادي الضيق إلى الأماكن الصحراوية وتعميرها، وحلا للمشكلة التي تعاني منها المحافظة لافتقارها لوجود ظهير صحراوي، وتحسين الدخول والظروف المعيشية للمنتفعين في مناطق الاستصلاح، للخروج من الوادي الضيق إلى الصحراء الشاسعة ومضاعفة المساحة، وذلك من خلال إقامة مشروعات تنمية زراعية شاملة في المناطق المستهدفة.



اجراء القرعة العلنية



اختيار المستفيدين



القرعة العلنية بالحامول



جانب من اجراء القرعة العنلية بدسوق



فوز احد المتقدمين



متابعة القرعة