محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان أعمال ترميم قصر الملك فؤاد لإقامة مركز خدمات بريدية

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية لترميم محطة قصر الملك فؤاد، والاطلاع على الأعمال التى تمت فى المحطة، إضافة للتعرف على نسب التنفيذ.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن محطة قصر الملك فؤاد ستشهد إقامة مركز خدمات بريدية يخدم المنطقة المحيطة، وسيكون تابع لوزارة الاتصالات، بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل، والآثار المصرية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن القيادة تولى اهتمامًا كبيرا من خلال الهيئة العامة للآثار، بترميم المبانى الأثرية والتاريخية للمحافظة على الطابع الحضاري والتراث للدولة المصرية وكذلك تطوير وتنمية المجتمع المصرى للاستفادة من العلوم التكنولوجية الحديثة.

يذكر أن محطة قطار الملك فؤاد أو ما تُعرف باسم «المحطة الملكية»، تعرضت لحالة من الإهمال على مدار أعوام طويلة، بعد أن كانت مبنى له قيمته التاريخية والأثرية، إلى أن تم مؤخراً بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير مبنى المحطة.