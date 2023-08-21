اليوم السابع
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الإثنين، 21 أغسطس 2023 01:00 م
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محافظ كفر الشيخ: 111 طالبا بالثانوية أدوا امتحان الرياضيات البحتة دور ثان دون شكاوى

الإثنين، 21 أغسطس 2023 11:36 ص
محافظ كفر الشيخ: 111 طالبا بالثانوية أدوا امتحان الرياضيات البحتة دور ثان دون شكاوى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أداء 111 طالبا وطالبة، امتحان مادة الرياضيات البحتة، في اختبارات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة، ولم تتلق غرف العمليات أي مخالفة أو شكاوى.

وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أداء الطلاب والطالبات امتحان مادة الرياضيات البحتة، من غرفة العمليات، والتواصل المستمر مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، ولم ترصد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، أي شكاوى أو مخالفات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ انتظام العملية الامتحانية من غرفة العمليات بالمديرية، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، موجها بتوفير كل وسائل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية أي مخالفات أو شكاوى.

 


 

 


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