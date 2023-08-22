محافظ جنوب سيناء يسلم دراجتين هوائيتين وشهادات تقدير لأسر شهداء.. صور

سلم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم عدد 2 دراجة هوائية لأسرتين من أسر الشهداء بجنوب سيناء، ضمن المبادرة الرئاسية "دراجتك.. صحتك"، التى أطلقها وزارة الشباب والرياضة.

وقام المحافظ بتسليم شهادات تقديرية للأسرتين وهما أسرة الشهيد العميد خالد محمد عطية الذى استشهد عام 2017، وأسرة الشهيد المقدم وائل إبراهيم السعيد المر الذى استشهد عام 2014.

ووعد المحافظ خلال اللقاء بتنفيذ طلباتهم وحل اية مشكلات أو معوقات تواجههم بجنوب سيناء، مؤكدا على مساندة الدولة المصرية ودعمها ورعايتها لأسر الشهداء ومصابى العمليات تقديرًا لتضحياتهم من أجل الوطن، داعيا الله دوام الأمن والأمان لمصرنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يشار إلى أن مبادرة " دراجتك... صحتك" تهدف إلى تشجيع المواطنين على ركوب الدراجات، وإتاحة الفرصة لاستخدام وسائل النقل النشط، وتقليل استهلاك الوقود، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدامه، للحفاظ على البيئة.

وجاء التسليم، بحضور القيادات التنفيذية للمحافظة ومدير عام الشباب والرياضة.