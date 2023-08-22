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محافظ جنوب سيناء: إصدار 44 عقدا مؤمنا لمواطنى مدينة نويبع

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 02:50 م
محافظ جنوب سيناء: إصدار 44 عقدا مؤمنا لمواطنى مدينة نويبع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، عدد 11 عقد مؤمن لأهالي مدينة نويبع ضمن منظومة إصدارات الوثائق المؤمنة، وذلك خلال عرض اللواء مصطفى عابدين رئيس مدينة نويبع بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء.
 
وأشاد المحافظ بإصدار العقود المؤمنة وفقا لتوجهات الدولة بالتحول الرقمي، واصدار الوثائق المؤمنة للحفاظ علي الوثيقة وضمان عدم تغيير أى بيانات بها، وطبقًا للمعايير الدولية بما يحقق مصلحة المواطن والدولة.
 
ووجه المحافظ بضرورة إصدار جميع العقود والتراخيص بجميع مدن المحافظة طبقا لمنظومة الوثائق المؤمنة.
 
وأشار رئيس مدينة نويبع أنه تم إصدار 33 عقدا مؤمن بالإضافة لعدد 11 عقدا تم اعتمادها اليوم ليصبح إجمالي التعاقدات المؤمنة التي تم إصدارها لمدينة نويبع حتى الآن 44 عقدا مؤمنا.

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