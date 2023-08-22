محافظ المنوفية: تحرير 219 محضرا تموينيا وضبط 4 أطنان مواد تصنيع بلاستيك

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية تمكنت اليوم الثلاثاء، من تحرير 219 محضرا تموينيا خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، وتنوعت تلك المخالفات ما بين 94 محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية، وتحرير 125 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر.

وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين، إلى أنه خلال تلك الحملات تم اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد صاحب مخبز بلدى بمركز قويسنا لقيامه بتجميع 8 شكائر دقيق بلدى بهدف إعادة بيعها فى السوق السوداء للتربح، فيما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع للصناعات البلاستيكية بمركز منوف لحيازته كمية قدرها 3 طن PVC + 1 طن كسر بلاستيك بدون مستندات، وكذا 1500 ماسورة مياه شرب منتج نهائى وارتكابه جريمة الغش التجاري.

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفورى مع أى بلاغ عن الغش التجارى، مؤكدًا أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظًا على حقوق المواطنين.