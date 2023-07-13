"تموين المنوفية": توريد 123 ألفا و621 طن قمح حتى الآن بجميع صوامع المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

شهدت صوامع محافظة المنوفية ، توريد لمحصول القمح أفضل بكثير من الأعوام السابقة خاصة، وأن محصول القمح يعد المحصول الاستراتيجى الأول فى الدولة.

ومن جانبه، أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، ، فى تصريحات خاصة، أنه تم توريد 123 ألفا و621 طن قمح حتى الآن بجميع صوامع محافظة المنوفية البالغ 15 موقعا لتخزين الأقماح المحلية لهذا الموسم شملت صوامع وشون وهناجر بسعة تخزينية تزيد عن 192 ألف طن، تتنوع ما بين 8 شون وهناجر تابعة للبنك الزراعي المصري تستخدم كمراكز تجميع، 2 صومعة معدنية لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، 2 صومعة تخزين قطاع خاص ، 3 صومعة تابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين.

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح لهذا العام بلغت 99 ألفا و690 فدانا و11 قيراط بنطاق المحافظة.

وقال المهندس أيوب الشيخ مدير صومعة شبين الكوم بمحافظة المنوفية: "نستقبل يوميا القمح بالصوامع بعد مراحل أولها وزن السيارة قبل التوريد ثم الدخول على التوريد وبعد ذلك يتم وزن السيارات بعد عملية التوريد للتأكد من الكمية الموردة من قبل الموردين، ثم بعد ذلك يتم صرف الأموال عن طريق شيكات يتم صرفها للموردين". وأضاف مدير صومعة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أن صومعة شبين الكوم بها 6 خلايا بسعة 30 ألف طن ، ومنذ فتح باب التوريد وحتى الآن تم توريد ما يقرب من 25 ألف طن حتى الآن. وتابع أن الموسم فى نهايته حقق إنتاجية ممتازة ومحصول متميز عن الأعوام السابقة، ومازال العمل مستمر بجميع أنحاء المحافظة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه سيتم صرف 10 كيلو جرام نخالة خشنة للمزارعين عن كل أردب قمح تم توريده بموجب إذن توريد وفقاً لقرار وزير التموين بشأن ضوابط صرف وأسعار النخالة وذلك بسعر مدعم 8 جنيه للكيلو ، موجهاً وكيل وزارة التموين بالمتابعة الدقيقة لأعمال التوريد وصرف النخالة ، والتنبيه على المزارعين بالتوجه للإدارات التموينية التابع لها ومعه إذن توريد القمح لتحرير إذن صرف الكمية المستحقة من النخالة وذلك في ضوء تشجيع المزارعين على التوريد والحفاظ على مكتسبات الدولة والأمن الغذائى لها.

وشدد محافظ المنوفية على مديريات التموين والزراعة وبالتنسيق التام مع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة والمراقبة اليومية لإحكام الرقابة والسيطرة على منظومة التوريد، مؤكداً أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فى موسم التوريد ، مشيراً إلى أن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بمحصول القمح ولا تدخر جهداً فى تقديم الدعم اللازم للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.