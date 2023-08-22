محافظ الدقهلية: تشغيل المدرسة الدولية الرسمية فى المنصورة الجديدة العام الحالى

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، عن البدء في تشغيل المدرسة الدولية الرسمية بمدينة المنصورة الجديدة العام الدارسي 2023 /2024، والتي تم إنشاؤها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية بالمدينة، وكانت الهيئة قد انشأتها وقد تم معاينتها بمعرفة مؤسسة المدارس الدولية فى مصر ومديرية التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية بالدقهلية وتقرر تشغيلها اعتبارا من العام الدراسي الجديد.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بناء على ما عرضه المهندس هشام عطية مدير عام منطقة الدقهلية لفرع الأبنية التعليمية، وجاء بالمذكرة التي عرضها مدير عام الأبنية التعليمية أنه تم بالفعل موافقة الدكتور وزير التربية والتعليم في هذا الشأن وتم عمل محضر تنسيقي مع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ومنسق المدارس الدولية علي تشغيلها مدرسة دولية حكومية.

وأوضح "مختار" أن المدرسة مقامة علي مساحة 13225 مترا مربعا ويتم تشغيلها لاستيعاب التلاميذ والطلاب من الحضانة حتي الثانوي في عدد 28 فصل،وقد ثمن "مختار" جهود وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للابنية التعليمية لتلبية احتياجات ومطالب ابناء المحافظة فيما يتعلق بالمنشآت التعليمية.

وقال "مختار" أن المحافظة بجميع أجهزتها حريصة دائما علي التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات المركزية لتحقيق مطالب واحتياجات مواطني الدقهلية في جميع قطاعات المرافق والخدمات وفي مقدمتها المدارس بهدف العمل علي تقليل كثافات الفصول وتحقيق الجودة في التعليم بمراحلة المختلفة علي مستوى المحافظة.

وأشاد " مختار" بجهود وزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان والهيئة العامة للأبنية التعليمية في نطاق محافظة الدقهلية من خلال انشاء المدارس بمراكز ومدن وقري المحافظة بما يلبي احتياجات ومطالب أبناء المحافظة ويساهم بشكل كبير في خفض كثافة الفصول ويحقق جودة التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية علي مستوي المحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للاهتمام بانشاء مدارس جديدة وضرورة رفع كفاءة المدارس القائمة لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بالعملية التعليمية، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات ففي الدقهلية وفي إطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وكلا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء مهندس يسري سالم رئيس الهيئة العامة للابنية التعليمية.