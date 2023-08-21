محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة يلتقيان مستثمرين لتطوير المنطقة الصناعية بجمصة

عقد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لقاء بالمستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة لوضع خطة لتطويرها ومناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجههم لوضع حلول لها ،وتفقدوا معرض المنتجات والذي يضم العديد من منتجات مصانع المنطقه الصناعيه ، كما تفقدوا عدد من المصانع واستمعوا الي شرح مفصل حول عملية الإنتاج ومراحلها المختلفة واشادوا بجودة المنتجات .

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير الصناعة والمناطق الصناعية لمواكبة الدول المتقدمه صناعياً وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعظيم عميد كلية الهندسة جامعة المنصورة ، المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان، و عصام حجاج مدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظة، والدكتور مصطفي عنان مدير جهاز المنطقه الصناعيه بجمصة، ورؤساء شركات الخدمات ، والمهندس أيمن عزت رئيس مدينة جمصة .

وأكد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، أن الجامعة شريك أساسي مع المحافظة من أجل وضع خطط وآليات لتطوير المنطقة الصناعية بجمصة ، من خلال تطوير محطات المياه ومحطات الصرف الصحي والبنية التحتية للمنطقه التي تساعد المستثمرين علي الصناعة والاستثمار.

وأشار " خاطر " الي أن الجامعة لها دور هام ورئيسي وهو تقييم المشكلات الفنية التي تواجه المنطقه الصناعيه وتقديم حلول مقترحة من خلال كوادرها العلمية في كافة التخصصات ومن خلال استغلال معاملها لتقديم كافة الخدمات والمساعدات للمستثمرين.

كما أكد رئيس الجامعة علي أن جامعة المنصورة هي أحد ازرع محافظة الدقهلية، وشريك متضامن بكافة كوادرها لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات سواء الصحية أو التعليمية والمجتمعية أو الخدمات العامة.

وأكد "المحافظ "، أن الرئيس السيسي لديه اهتمام شديد بالمناطق الصناعية وتطويرها ودعم الصناعة والمستثمرين لتصبح مصر في مصاف الدول الصناعية الكبري ، لأن الصناعة هي المصدر الأول لدعم الاقتصاد وتوفير موارد مالية للدول .

وقال "مختار"، أن ما شاهدناه اليوم من منتجات ذات جودة عالية ومصانع تضم العديد من الصناعات المختلفة يعد فخر للمستثمرين أبناء الدقهلية، وأصبحت العديد من مصانع المنطقة الصناعية بجمصه تنافس كبري المصانع ولديها مصادر تصدير لعديد من الدول العربية والأوروبية.