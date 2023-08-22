اليوم السابع
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لص المساكن بالتجمع الأول يعترف: سرقت 11 منزلا بأسلوب التسلق

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 12:00 ص
لص المساكن بالتجمع الأول يعترف: سرقت 11 منزلا بأسلوب التسلق سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن العاطل المتهم بسرقة المساكن بمنطقة التجمع الأول، اعترف بارتكابه 11 واقعة سرقة بأسلوب التسلق، واعترف بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى (عميليه "سيئ النية" - مقيمان بالشرقية) تم ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن ، فى ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بقنا) حال إختبائه بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية ، وذلك عقب قيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وإعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن.

 

 


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