اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 04:25 م
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قرعة علنية للمرحلة الثانية لتأجير 35 محلا بسوق ناصر الحضرى الجديد فى سوهاج

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 03:37 م
قرعة علنية للمرحلة الثانية لتأجير 35 محلا بسوق ناصر الحضرى الجديد فى سوهاج القرعة العلنية
سوهاج عمرو خلف

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أقامت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج فعاليات مراسم إجراء القرعة العلنية لتأجير 35 محلًا تجاريًا بسوق ناصر الحضري الجديد، كمرحلة ثانية والمخصصة لأنشطة " ملابس جاهزة، وستائر ومفروشات بعدد 10 محلات، وبقالة وعطارة وعلافة بـ 10 محلات، وأدوات منزلية ومنظفات بعدد 10 محلات، وحرفيين بعدد 5 محلات "، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظ ، برعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.
 
 حضر مراسم إجراء القرعة كل من " اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، واللواء ضياء أبو العزم استشاري الدعم المؤسسي للتنمية، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، وجميع المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط".
 
القرعة العلنية (1)
القرعة العلنية 

القرعة العلنية (2)
القرعة العلنية 

القرعة العلنية (3)
القرعة العلنية 

القرعة العلنية (4)
القرعة العلنية 

القرعة العلنية (5)
القرعة العلنية 

القرعة العلنية (6)
القرعة العلنية

 


سوهاج

محافظ سوهاج

حى شرق

سوق ناصر



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