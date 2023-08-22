"غازبروم" الروسية تشحن الغاز المسال للمرة الأولى عبر ممر الملاحة الشمالى

وذكر الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم" أنه وفقا لخدمة تتبع السفن "AIS" فقد تم تحميل الناقلة "فيلكي نوفجورد" بالغاز المسال بين 11 و14 أغسطس الجاري في محطة ضخ الغاز "بورتافيا" المطلة على بحر البلطيق وبعد ذلك توجهت شمالا، ومن المقرر أن تصل الناقلة إلى وجهتها النهائية في 12 سبتمبر المقبل، حيث عبرت أمس الاثنين بحر بارنتس الشمالي.

وبذلك أصبحت "غازبروم" ثاني شركة تشحن الغاز المسال عبر الممر الشمالي بعد شركة "نوفاتيك" الروسية.

وممر الملاحة الشمالي يمتد عبر الدائرة القطبية الشمالية ويربط المحيطين الأطلسي والهادئ، وتعمل روسيا بخطى حثيثة على تطوير هذا الممر البحري، حيث تواصل تطوير أسطولها من كاسحات الجليد لمرافقة السفن التجارية، وتخطط موسكو لاستخدام الممر لتصدير النفط والغاز، ومن المتوقع أن يصبح الممر طريقا تجاريا رئيسيا بين أوروبا وآسيا.