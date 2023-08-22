طقس معتدل والحرارة 27 درجة وأجواء غائمة على مطروح والساحل الشمالى

مطروح - حسن مشالي

تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالي، اليوم الثلاثاء، أجواء وطقسا معتدلاً، مع أجواء غائمة أحيانا، وسجلت درجات الحرارة 27 مئوية، خلال فترة الصباح وتنخفض لـ23 درجة مئوية، خلال ساعات الليل، وتساهم الغيوم ونسمات الهواء البارد في تخفيف الإحساس بدرجات الحرارة، في ظل أجواء رائعة، واعتدال حالة الطقس على شواطئ البحر.

على جانب آخر تشهد الشواطئ استمتاع المواطنين بأجواء المصيف والسباحة واللعب والطبيعة البكر الخلابة، مع توافد الآلاف من مختلف المحافظات، هرباً من ارتفاع درجات الحرارة، إلى شواطئ مطروح والساحل الشمالي، لقضاء إجازة المصيف في أجواء رائعة.

وتنتشر أعداد كبيرة، من المصطافين على الشواطئ المختلفة وكورنيش البحر، للإستمتاع بأجواء المصيف والطبيعة الخلابة للشواطئ البكر، ذات المياه النقية والرمال البيضاء الناعمة، في ظل ارتفاع الحرارة على مختلف أنحاء مصر، تواجد أعداد من المواطنين، من خارج المحافظة ومن السياح العرب والأجانب، في ظل أجواء مميزة والاستمتاع بذروة موسم الصيف السياحي.

وتتنافس شواطئ مطروح، في جذب المصطافين، لتميز كل منها بمقومات تختلف عن الأخرى، وإن كانت جميعها تشترك في الجمال ونقاء المياه والرمال البيضاء، واعتدال الطقس والهدوء، الذي يجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين، الذي يتجاوز عددهم 6 ملايين مصطاف وسائح سنوياً، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح.