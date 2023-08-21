اليوم السابع
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الإثنين، 21 أغسطس 2023 12:58 م
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أجواء لطيفة وطقس معتدل مع ظهور سحب متناثرة على مطروح والساحل الشمالى

الإثنين، 21 أغسطس 2023 12:09 م
أجواء لطيفة وطقس معتدل مع ظهور سحب متناثرة على مطروح والساحل الشمالى أجواء لطيفة وطقس معتدل على مطروح والساحل الشمالى
مطروح - حسن مشالي

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تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالي، اليوم الاثنين، أجواء لطيفة وطقسا معتدلاً، مع انتشار السُحُب المتناثرة، وسجلت درجات الحرارة 30 مئوية، خلال فترة النهار و تنخفض لـ 23 درجة مئوية، خلال ساعات الليل، وتساهم نسمات الهواء البارد في تخفيف الإحساس بدرجات الحرارة، في ظل أجواء رائعة، واعتدال حالة الطقس على شواطئ البحر.
 
وتشهد الشواطئ استمتاع المواطنين بأجواء المصيف والسباحة واللعب والطبيعة البكر الخلابة، مع توافد الآلاف من مختلف المحافظات، هرباً من ارتفاع درجات الحرارة، إلى شواطئ مطروح والساحل الشمالي، لقضاء إجازة المصيف في أجواء رائعة.
 
وتنتشر أعداد كبيرة، من المصطافين على الشواطئ المختلفة وكورنيش البحر، للإستمتاع بأجواء المصيف والطبيعة الخلابة للشواطئ البكر، ذات المياه النقية والرمال البيضاء الناعمة، في ظل ارتفاع الحرارة على مختلف أنحاء مصر، تواجد أعداد من المواطنين، من خارج المحافظة ومن السياح العرب والأجانب، في ظل أجواء مميزة والاستمتاع بذروة موسم الصيف السياحي.
 
وتتنافس شواطئ مطروح، في جذب المصطافين، لتميز كل منها بمقومات تختلف عن الأخرى، وإن كانت جميعها تشترك في الجمال ونقاء المياه والرمال البيضاء، واعتدال الطقس والهدوء، الذي يجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين، الذي يتجاوز عددهم 6 ملايين مصطاف وسائح سنوياً، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح.

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