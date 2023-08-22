سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل اليوم 2260 جنيها

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مستهل تعاملات الصباح استقرار ملحوظ عند 2260 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، في حين يشهد السعر العالمي للذهب هبوط دون 1900 دولار، لتظل الأونصة قرب أدنى مستوى لها في 5 أشهر بسبب ارتفاع عائد السندات الأمريكية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2583 جنيها.

عيار 21 يسجل 2260 جنيها.

عيار 18 يسجل 1937 جنيها.

الجنيه الذهب 18080 جنيها.

الذهب في البورصة العالمية

تستقر تداولات الذهب بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أشهر، وذلك بعد أن حاولت الارتفاع مطلع جلسة أمس، ولكن يبقى الضغط السلبي متواجد بسبب توقعات استمرار التشديد النقدي في أمريكا و ينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على حديث رئيس الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة القادمة في منتدى البنوك المركزية في جاكسون هول.

استقرت تداولات الذهب الفورية تحت المستوى 1890 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1888 دولار للأونصة، وكان قد سجل أدنى مستوى في خمسة أشهر خلال بداية جلسة اليوم عند 1884 دولار للأونصة.

أسعار الذهب انخفضت خلال الخمس جلسات الأخيرة وخلال الأربع أسابيع الأخيرة، لتستقر تحت المستوى 1900 دولار للأونصة مما فتح الباب لمزيد من الهبوط، ليوسع الذهب بذلك خسائره خلال شهر أغسطس وحد إلى 77 دولار تقريباً بنسبة انخفاض 4% تقريباً.

السبب الرئيسي وراء انخفاض الذهب كان البيانات الإيجابية الأفضل من المتوقع التي صدرت مؤخراً عن الاقتصاد الأمريكي وتسببت في زيادة التوقعات أن السياسة النقدية مستمرة في التشديد النقدي، وأن أسعار الفائدة ستستمر عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من الوقت بحسب تحليل جولد بيليون.

وكان لهذه البيانات تأثير إيجابي تسبب في ارتفاع عائدات السندات الحكومية الأمريكية لتصل إلى مستويات قياسية، فقد ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 30 عام لتسجل أعلى مستوى منذ 12 عام، بينما ارتفع العائد على 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي ليستقر فوق مستويات الـ 4%.

أيضاً العائد على السندات قصيرة الأجل مثل 3 أشهر استقر فوق المستوى 5%، الأمر الذي تسبب في خروج استثمارات كبيرة من أسواق الذهب والسلع بشكل عام إلى جانب عمليات البيع في أسواق الأسهم لتصب في النهاية لصالح أسواق السندات.

ويتوقع المستثمرون بشكل كبير أن الاقتصاد الأمريكي مرن بشكل كبير ولن يشهد ركود اقتصادي قريباً، وبالتالي الفرصة سانحة للحصول على 5% عائد لفترة قصيرة لتصل إلى 3 أشهر من خلال السندات الحكومية، وبالتالي فالوقت غير مناسب للاحتفاظ بالذهب خلال الفترة الحالية.