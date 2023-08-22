رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد الكشف الطبى على الطلاب الجدد

الدقهلية _محمد الحبشي

تفقد الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، قطاع التعليم والطلاب ومراحل استقبال الطلاب الجدد بالجامعة والتعامل مع الجمهور، وتوافر الدعم الفني لمكتب التنسيق للرد على جميع استفسارات أولياء الأمور، وأثنى على انتظام العمل داخل القطاع، وتابع الخولي أعمال الكشف الطبي الخاص بالطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة خلال العام الدراسي 2023 / 2024 م.

وقال "الخولي"، فى تصريحات له، إن الحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب وتوفير المناخ الصحي داخل الجامعة هو الهدف الذي نسعى له، وقد تم إعداد عيادات طبية مجهزة لاستقبال الطلاب الجدد، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، حيث تم تزويدها بالكوادر الطبية اللازمة لإجراء كشف باطني عام، وقلب وصدر، وكشف نظر، وتم توفير الأجهزة المعملية اللازمة لعمل تحاليل طبيه شاملة مع توفير المستلزمات الوقائية بكل عيادة ومعمل تحاليل، وسوف يتم الاحتفاظ بنتائج الكشف الطبي لعمل سجلات متابعة صحية للطلاب خاصة المصابين منهم بأمراض مزمنة، وأكد أيضا الحرص على تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في ظل مكافحة انتشار الفيروسات المختلفة.

وأكد رئيس الجامعة، المتابعة المستمرة لأعمال الكشف الطبي وتواجد الأطباء وهيئة التمريض، والعمل على تذليل أية عقبات تواجه الطلاب، وكذلك الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية التي اتخذتها الجامعة حفاظا على الجميع، وأشار إلى أن الجامعة قد رفعت درجة الاستعدادات القصوى بالعيادات الطبية المختلفة بالجامعة لاستقبال الطلاب.