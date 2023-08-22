اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 02:53 م
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رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد الكشف الطبى على الطلاب الجدد

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 02:11 م
رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد الكشف الطبى على الطلاب الجدد رئيس جامعة المنصورة الجديدة
الدقهلية _محمد الحبشي

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تفقد الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة،  قطاع التعليم والطلاب ومراحل استقبال الطلاب الجدد بالجامعة والتعامل مع الجمهور، وتوافر الدعم الفني لمكتب التنسيق للرد على جميع استفسارات أولياء الأمور، وأثنى على انتظام العمل داخل القطاع، وتابع الخولي أعمال الكشف الطبي الخاص بالطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة خلال العام الدراسي 2023 / 2024 م.
 
وقال "الخولي"، فى تصريحات له، إن الحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب وتوفير المناخ الصحي داخل الجامعة هو الهدف الذي نسعى له، وقد تم إعداد عيادات طبية مجهزة لاستقبال الطلاب الجدد، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، حيث تم تزويدها بالكوادر الطبية اللازمة لإجراء كشف باطني عام، وقلب وصدر، وكشف نظر، وتم توفير الأجهزة المعملية اللازمة لعمل تحاليل طبيه شاملة مع توفير المستلزمات الوقائية بكل عيادة ومعمل تحاليل، وسوف يتم الاحتفاظ بنتائج الكشف الطبي لعمل سجلات متابعة صحية للطلاب خاصة المصابين منهم بأمراض مزمنة، وأكد أيضا الحرص على تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في ظل مكافحة انتشار الفيروسات المختلفة.
 
وأكد رئيس الجامعة، المتابعة المستمرة لأعمال الكشف الطبي وتواجد الأطباء وهيئة التمريض، والعمل على تذليل أية عقبات تواجه الطلاب، وكذلك الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية التي اتخذتها الجامعة حفاظا على الجميع، وأشار إلى أن الجامعة قد رفعت درجة الاستعدادات القصوى بالعيادات الطبية المختلفة بالجامعة لاستقبال الطلاب.
 
اختبارات طبيه
اختبارات طبية

الكشف الطبي علي الطلاب
الكشف الطبي علي الطلاب

جانب من أعمال الكشف الطبي
جانب من أعمال الكشف الطبي

جانب من تفقد رئيس جامعة المنصورة الجديدة للكشف الطبي
جانب من تفقد رئيس جامعة المنصورة الجديدة للكشف الطبي

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد الكشف الطبي علي الطلاب
رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد الكشف الطبي علي الطلاب

متابعه رئيس الجامعة للكشف الطبي
متابعة رئيس الجامعة للكشف الطبي
 

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الكشف الطبي علي طلاب الجامعات

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