جامعة جنوب الوادى تنظم قافلة طبية بقرية عزبة عبد الرحمن فى نجع حمادى

قنا صابر سعيد

قال الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة نظم قافلة طبية بشرية لقرية عزبه عبد الرحمن بنجع حمادي.

وأشار الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، إلى أن القافلة قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لعدد 607 حالات، جاءت كالتالي 92 حالة باطنة، 95 رمد، 78 جلدية، 35 أنف وأذن وحنجرة، 98 حالة عظام، 130 حالة أطفال، 69 نساء وتوليد، بالإضافة لبحث 10 حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة.

ولفت رئيس جامعة جنوب الوادي، إلى أنه قام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بعمل توعية بمخاطر الإدمان وطرق العلاج لأهالي القرية.