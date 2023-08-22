صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية الجهاد بمركز العدوة ضمن "حياة كريمة"

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين من خلال القوافل الطبية التى يتم تنفيذها داخل القرى الأكثر احتياجا والمناطق النائية، حيث تواصل قافلة طبية مجانية عملها والتى بدأت أمس الاثنين وتستمر اليوم بقرية الجهاد بمركز العدوة، لتقديم الخدمات الطبية لأهالى القرية.



وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن "، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.